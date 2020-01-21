В России объявили о работе над вакциной от нового вируса из Китая

В России начинают работу над вакциной от распространяющегося на территории Китая нового коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Сергей Краевой, передает ТАСС.

«Но здесь нужно решить несколько принципиальных вопросов», — отметил Краевой. Так, по его словам, для работы над вакциной необходим иметь соответствующую модель на животных и «сам живой вирус».

Краевой добавил, что Минздрав также занимается разработкой тест-системы для диагностики вируса.

Ранее Краевой заявил, что коронавирус представляет биологическую угрозу для населения России. Во время рассмотрения в Госдуме законопроекта о биологической безопасности страны депутаты спросили у Краевого, какие именно угрозы в этой области существуют для России. Он ответил, что инфекция, вызванная коронавирусом в КНР, — это наиболее яркий пример, который можно привести.

В январе ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более 1,5 тысячи человек. По подсчетам специалистов, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек. Также в городе Ухань был зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии.

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