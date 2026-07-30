Обвиняемый в получении взятки судья изменил показания с помощью нейросети

Обвиняемый в получении взятки судья Фисенко изменил показания после консультации с ИИ

Футбольный судья Андрей Фисенко, обвиняемый в получении взятки, изменил свои показания после консультации с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк заявила, что в ходе первоначального допроса в качестве обвиняемого арбитр полностью признал вину и раскаялся, однако впоследствии отказался от своих показаний. «Мужчина при помощи искусственного интеллекта подготовил защитную позицию, в строгом соответствии с которой впоследствии изменил свои показания», — написала Волк.

Данный факт был установлен в ходе осмотра мобильного телефона обвиняемого и зафиксирован в материалах уголовного дела.

Изначально Фисенко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако арбитр выезжал за пределы постоянного места проживания без разрешения следователя, звонил представителям РФС и действующим футбольным судьям с целью согласования позиции по уголовному делу. Сейчас обвиняемый под домашним арестом.

По версии следствия, в ноябре 2023 года лица из числа руководства «Химок» передали главному судье матча с «Аланией» два миллиона рублей. Игра состоялась 20 ноября 2023 года и завершилась со счетом 4:1 в пользу подмосковного клуба.

Судье предъявлены обвинения по части 4 статьи 184 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы.