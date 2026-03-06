Реклама

19:10, 6 марта 2026Спорт

Российского футбольного судью задержали за взятку в 2 миллиона рублей

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российского футбольного судью Андрея Фисенко задержали по подозрению во взятке в 2 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что Фисенко подозревают в организации договорного матча между «Химками» и «Аланией» в 2023 году, завершившийся победой подмосковной команды со счетом 4:1. Его задержали в одном из московских аэропортов на прошлой неделе.

Судье предъявлены обвинения по части 4 статьи 184 Уголовного кодекса России. Фисенко грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

26 февраля сообщалось, что девять российских футбольных судей попали под уголовное преследование из-за коррупции. Это произошло в ходе расследования в отношении бывшего руководства московского «Торпедо».

В июне 2025 года против бывших совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки судье за принятие решений в пользу команды. Команда, вышедшая по итогам прошлого сезона Первой лиги в Российскую премьер-лигу, лишилась путевки в высший дивизион.

