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21:43, 19 июня 2025Спорт

Стало известно о возбуждении уголовного дела против руководителей клуба РПЛ

РБК: На руководителей «Торпедо» Соболева и Скородумова завели уголовное дело
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В отношении совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Об этом стало известно РБК.

По информации источника, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу команды. О каком конкретно матче идет речь — не уточняется. Если вина функционеров будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Соболев и Скородумов был доставлены в полицию для проведения следственных действий. В офисах и по местам жительства функционеров прошли обыски.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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