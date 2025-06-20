Стало известно о судьбе руководителей ФК «Торпедо» после возбуждения уголовного дела

Владелец и директор ФК «Торпедо» Соболев и Скородумов задержаны ночью 20 июня

Владельца и директора футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Леонида Соболева и Валерия Скородумова задержали в ночь на 20 июня после возбуждения против них уголовного дела о даче взятки судье. О судьбе спортивных функционеров сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

19 июня в офисах и по месту их жительства прошли обыски. Задержанным вменяется попытка подкупа судей за принятие решения в пользу клуба. Их действия квалифицированы по статье 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.