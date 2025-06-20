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17:50, 20 июня 2025Силовые структуры

Директора и совладельца известного российского футбольного клуба обвинили в подкупе

Директор и совладелец ФК «Торпедо» обвиняется в подкупе судьи матчей на ₽1 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно о судьбе руководителей ФК «Торпедо» после возбуждения уголовного дела

Кадр: МВД РФ

Директора и совладельца футбольного клуба (ФК) «Торпедо» — Валерия Скородумова и Леонида Соболева — обвинили в подкупе судьи футбольных матчей на сумму более чем один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным правоохранителей, весной 2025 года Скородумов и Соболев в составе организованной группы предлагали главному судье футбольных матчей с участие команды «Торпедо Москва» более одного миллиона рублей. За эти деньги они хотели обеспечить победу своей команды и назначить пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предварительно установлено, что таким образом мужчины пытались повлиять на результаты тех матчей, на которых арбитром был этот судья.

По словам официального представителя МВД России, в офисных и жилых помещениях фигурантов были проведены обыски. В результате оперативники обнаружили и изъяли средства связи, документы и другие имеющие доказательственное значение предметы.

Скородумова и Соболева задержали в ночь на 20 июня.

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