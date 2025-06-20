Раскрыты подробности уголовного дела против руководства ФК «Торпедо»

Журналист Карпов: Соболев и Скородумов обещали судье ₽6 млн за победу «Торпедо»

Директор и совладелец футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Валерий Скородумов и Леонид Соболев обещали судье Максиму Перезве шесть миллионов рублей и бонусы за то, чтобы он обеспечил победу их клуба в трех матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его словам, таким образом Скородумов и Соболев хотели купить победу ФК «Торпедо» в матчах против футбольных клубов «Родина», «Шинник» и «Урал». По данным Карпова, они оценили пенальти или удаление в составе соперника по 250 тысяч рублей за каждый, три миллиона рублей — за победу над «Уралом» в 29-м туре, 500 тысяч рублей — за ничью со счетом 1:1.

Карпов рассказал, что арбитр Перезва принес правоохранителям заявление о том, что руководство ФК «Торпедо» предложило ему взятку за манипуляцию исходом матчей в Первой Лиге. Затем силовики провели оперативный эксперимент и зафиксировали встречу сторон и факт передачи денег. Скородумова и Соболева задержали. 21 июня суд изберет им меру пересечения.

Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой»).