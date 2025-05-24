Московское «Торпедо» вернулось в РПЛ

Московское «Торпедо» в 34-м туре первенства Первой лиги на своем поле сыграло вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 11-й минуте отличился Александр Юшин, во втором тайме равенство восстановил Артем Суханов.

Этот результат позволил «Торпедо» набрать 65 очков и занять второе место, дающее прямую путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ). КАМАЗ завершил турнир на 11-й строчке с 38 очками.

В последний раз «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2022/2023 Лучшим результатом команды в элитном дивизионе является третье место в 2000 году.