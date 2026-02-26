Девять футбольных судей попали под уголовное преследование из-за коррупции

Девять российских футбольных судей попали под уголовное преследование из-за коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Расследование в отношении бывшего руководства футбольного клуба «Торпедо» привело к тому, что под подозрение в участии в договорных матчах попали девять российских футбольных арбитров. Обвинения по части 4 статьи 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены судьям Российской Премьер-лиги (РПЛ) Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову.

Вместе с ними в качестве подозреваемого по делу проходит бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Всем судьям за влияние на результаты футбольных матчей может грозить до семи лет лишения свободы.

В июне 2025 года против бывших совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки судье за принятие решений в пользу команды. Черно-белые, вышедшие по итогам прошлого сезона Первой лиги в РПЛ, были лишены путевки в высший дивизион российского футбола.