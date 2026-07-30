В России раскрыли аферу с БПЛА с участием высокопоставленной чиновницы. Дроны закупали в Китае и выдавали за отечественные

В Москве задержали замглавы управления Минпромторга по БПЛА и роботехнике Половченю

В Москве задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. В пресс-службе ведомства сообщили, что задержание произошло 29 июля.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Она заключена под стражу.

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Арестованные выдавали китайские дроны за российскую разработку

По данным в СМИ, Половченя, а также двое топ-менеджеров группы компаний (ГК) «Эфко» арестованы по делу, которое связано с реализацией проекта по созданию БПЛА-систем проектом «Транспорт будущего». Как пишет Telegram-канал Mash, они закупали дроны в Китае и выдавали их за собственные разработки.

Участниками схемы, пишет Mash, помимо Половченя являются директор по стратегическому развитию ГК «ЭФКО» Владислав Романцев и замдиректора по развитию компании Екатерина Кустова. По первичным оценкам, ущерб может достигать миллиардов рублей. Следственные действия проходили в Белгородской и Воронежской областях.

В свою очередь, в «ЭФКО» заявили, что поддерживают сотрудников за вклад в развитие компании. Подчеркивается, что они повысили эффективность производственных площадок, а также способствовали развитию биоэкономики и инновационных проектов, обеспечивая продовольственную безопасность России.

Возможное задержание руководителей «ЭФКО»

29 июля сообщалось о возможном задержании руководителей ГК «ЭФКО». Речь идет о председателе совета директоров Валерии Кустове и генеральном директоре Евгении Ляшенко.

Евгений Ляшенко Генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кустова и Ляшенко могли задержать за мошенничество в сфере импортозамещения товаров. В ключевых офисах компании прошли оперативные мероприятия. В Воронеже, Москве, Тамани, Белгороде и Тольятти полиция и спецназ изымали документы и проверяли расходование государственных субсидий.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг. Она входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса (АПК). В частности, компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.