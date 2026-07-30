Российские дети попали под обстрел около заброшенного здания

В Екатеринбурге неизвестный обстрелял двух школьников, кидавших камни в щель

В Екатеринбурге неизвестный обстрелял двоих 11-летних школьников, которые катались на велосипедах возле заброшенного здания бывшей гостиницы «Мадрид». Об этом пишет Telegram-канал «Ural Mash».

Обратив внимание на щель между асфальтом и стеной, ребята решили побросать туда мелкие камни. В этот момент с балкона по ним начал стрелять из пневматического оружия неизвестный мужчина.

Дети сразу же отбежали, а стрелок крикнул вдогонку, что если они продолжат, то стрельба продолжится. Один из подростков получил раны на спине и повреждение уха. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию с заявлением.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде полицейские задержали 19-летнего юношу за стрельбу по прохожему.