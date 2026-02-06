Россиянина обстреляли из окна многоэтажки

В Сергиевом Посаде задержали юношу, обстрелявшего прохожего из окна квартиры

В Сергиевом Посаде полицейские задержали 19-летнего юношу за стрельбу по прохожему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

В полицию обратился пострадавший мужчина. Он пояснил, что проходил мимо многоэтажного дома на Новоугличском шоссе, когда в него начали стрелять из окна одной из квартир. Стрелка нашли быстро — им оказался молодой местный житель. При обыске в его квартире нашли предмет, схожий с пневматическим оружием. Потенциальное оружие направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Сейчас юноша находится под домашним арестом, ему грозит до восьми лет колонии.

