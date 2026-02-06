Реклама

08:13, 6 февраля 2026Силовые структуры

Россиянина обстреляли из окна многоэтажки

В Сергиевом Посаде задержали юношу, обстрелявшего прохожего из окна квартиры
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Сергиевом Посаде полицейские задержали 19-летнего юношу за стрельбу по прохожему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

В полицию обратился пострадавший мужчина. Он пояснил, что проходил мимо многоэтажного дома на Новоугличском шоссе, когда в него начали стрелять из окна одной из квартир. Стрелка нашли быстро — им оказался молодой местный житель. При обыске в его квартире нашли предмет, схожий с пневматическим оружием. Потенциальное оружие направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Сейчас юноша находится под домашним арестом, ему грозит до восьми лет колонии.

Ранее следователи выехали на место стрельбы, которую устроил школьник в одной из гимназий Уфы.

