Следователи выехали на место стрельбы в российской гимназии

СК возбудил уголовные дела из-за нападения школьника на гимназию в Уфе

Следователи выехали на место стрельбы, которую устроил школьник в одной из гимназий Уфы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

Юношу задержали. По факту случившегося СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе о халатности.

Вооруженное нападение на гимназию № 16 в Уфе произошло во вторник, 3 февраля. Нападавшим оказался ученик девятого класса — он выстрелил в учителя.

Позже выяснилось, что у школьника были частные конфликты с преподавателями и одноклассниками. В своем Telegram-канале он жаловался на давление учителей и писал, что разочаровался в жизни.

