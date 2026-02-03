Реклама

10:34, 3 февраля 2026

Следователи выехали на место стрельбы в российской гимназии

СК возбудил уголовные дела из-за нападения школьника на гимназию в Уфе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи выехали на место стрельбы, которую устроил школьник в одной из гимназий Уфы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

Юношу задержали. По факту случившегося СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе о халатности.

Вооруженное нападение на гимназию № 16 в Уфе произошло во вторник, 3 февраля. Нападавшим оказался ученик девятого класса — он выстрелил в учителя.

Позже выяснилось, что у школьника были частные конфликты с преподавателями и одноклассниками. В своем Telegram-канале он жаловался на давление учителей и писал, что разочаровался в жизни.

