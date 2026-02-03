Напавший на российскую гимназию школьник регулярно попадал в конфликты

Напавший на учителя в гимназии Уфы школьник конфликтовал с одноклассниками

Напавший на учителя в гимназии Уфы школьник конфликтовал с преподавателями и одноклассниками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, юноша не так давно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками.

Ранее сообщалось, что школьник вел свой канал в Telegram, где жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников. Также юноша заявил, что разочаровался в жизни и ему не остается ничего, кроме как сделать что-то плохое.

Вооруженное нападение на гимназию № 16 в Уфе произошло ранее, 3 февраля. Напавшим оказался ученик девятого класса. Он выстрелил в учителя. Юношу задержали.