Напавший на учителя в российской гимназии школьник вел свой канал в Telegram

Школьник, напавший на учителя в гимназии Уфы, вел свой канал в Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Юноша делился с подписчиками подробностями своей жизни. Среди прочего, он возмущался переводом в другой класс, рассказал о разочаровании в жизни и жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников. Кроме этого, несовершеннолетний написал в канале, что ему не остается ничего, кроме того, чтобы сделать что-то плохое.

Ранее сообщалось, что в Уфе совершено вооруженное нападение на гимназию № 16. Напавшим оказался ученик девятого класса, вооруженный травматическим пистолетом. Он выстрелил в учителя. Юношу задержали.