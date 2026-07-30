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Силовые структуры
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14:55, 30 июля 2026 (обновлено: 15:20, 30 июля 2026)Силовые структуры

Мать и дочь связали с женским телом из водоема в российском городе

СК установил причастных к заказному убийству женщины в Серове в 1999 году, задержаны трое
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Серове раскрыли преступление, совершенное в 1999 году, жертвой которого стала женщина, чье тело выловили из водоема у местного завода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Задержаны двое мужчин и две женщины. По версии следствия, местная жительница и ее дочь решили отомстить знакомой, которая расправилась с их родственником. Через посредника они нашли исполнителя, который за денежное вознаграждение удушил женщину в квартире, а затем вывез тело в багажнике автомобиля на территорию местного завода, где утопил в водоеме.

Многие годы правоохранительным органам не удавалось выйти на след причастных к расправе. Но в ходе повторных допросов свидетели дали новую информацию, благодаря которой задержали предполагаемых пособника и исполнителя, они дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что по этому делу отправили под домашний арест Рината Гайнутдинова. В июле этого года он обратился в органы следствия с явкой с повинной.

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