Мать и дочь связали с женским телом из водоема в российском городе

СК установил причастных к заказному убийству женщины в Серове в 1999 году, задержаны трое

В Серове раскрыли преступление, совершенное в 1999 году, жертвой которого стала женщина, чье тело выловили из водоема у местного завода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Задержаны двое мужчин и две женщины. По версии следствия, местная жительница и ее дочь решили отомстить знакомой, которая расправилась с их родственником. Через посредника они нашли исполнителя, который за денежное вознаграждение удушил женщину в квартире, а затем вывез тело в багажнике автомобиля на территорию местного завода, где утопил в водоеме.

Многие годы правоохранительным органам не удавалось выйти на след причастных к расправе. Но в ходе повторных допросов свидетели дали новую информацию, благодаря которой задержали предполагаемых пособника и исполнителя, они дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что по этому делу отправили под домашний арест Рината Гайнутдинова. В июле этого года он обратился в органы следствия с явкой с повинной.