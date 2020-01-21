Новый вирус из Китая признали угрозой населению России

Распространяющийся на территории Китая новый коронавирус представляет биологическую угрозу для населения России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минздрава Сергея Краевого.

Во время рассмотрения в Госдуме законопроекта о биологической безопасности страны депутаты спросили у Краевого, какие именно угрозы в этой области существуют для России. Он ответил, что инфекция, вызванная коронавирусом в КНР, — это наиболее яркий пример, который можно привести.

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