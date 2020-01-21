Увеличилось число погибших от смертельного китайского вируса

Число погибших от смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV увеличилось до четырех человек. Об этом сообщается на сайте муниципального комитета здравоохранения города Ухань, провинция Хубэй.

Отмечается, что всего в городе зарегистрировано 198 случаев заражения новым вирусом, из которых 25 выписаны из больниц, в то время как четыре человека умерли. Последним скончался 19 января 89-летний мужчина. В тексте говорится, что симптомы болезни, такие как затрудненное дыхание, начали проявляться у него примерно неделю назад.

22 января состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения из-за нового смертельного коронавируса 2019-nCoV. Там будут выработаны рекомендации для борьбы с ним. Уже известно, что он может передаваться от человека к человеку.

Ранее в январе ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более полутора тысяч человек. По подсчетам специалистов, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек.

11 января сообщалось, что в городе Ухань зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии. По официальным данным, в провинции Хубэй зафиксировано 59 случаев заражения этим вирусом. Впоследствии его опознали как неизвестный прежде вид коронавируса. Заболевание также было выявлено в Таиланде и Японии.

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