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Умер еще один заразившийся новым китайским вирусом

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В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) умер третий заразившийся новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.

Сейчас в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 35 человек находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в крайне тяжелом. Состояние остальных пациентов остается стабильным.

Ранее в январе ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более полутора тысяч человек. По подсчетам специалистов, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек.

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