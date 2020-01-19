Ученые посчитали число заразившихся новым китайским вирусом

Потенциальное число людей, которые могли заразиться новым типом коронавируса, может составлять более полутора тысяч человек. К такому выводу пришли ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, сообщается на сайте заведения.

По подсчетам ученых, зараженных может быть около 1,7 тысячи человек. Такой результат они получили, основывая свои расчеты на количестве случаев заболевания вирусом, выявленных за пределами Китая.

В то же время власти города Ухань, где вирус впервые обнаружили, заявили о еще о 17 случаях заражения, передает РИА Новости. На данный момент общее число заболевших увеличилось до 62 человек, двое из них скончались.

11 января сообщалось, что в городе Ухань зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии. По официальным данным, в провинции Хубэй зафиксировано 59 случаев заражения этим вирусом. Впоследствии его опознали как неизвестный прежде вид коронавируса. Заболевание также было выявлено в Таиланде и Японии.

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