Новый китайский вирус проник в Таиланд

На территории Таиланда впервые обнаружили человека, зараженного новым типом коронавируса. Об этом со ccылкой на министерство здравоохранения страны сообщает Bangkok Post.

Вирус проник в страну в организме 61-летней китайской туристки. Женщина приехала в Таиланд из города Ухань, ставшего первым очагом неизвестного ранее заболевания. Сообщается, что больная находится в удовлетворительном состоянии и ожидает возвращения в КНР.

Пограничные службы Таиланда обследуют всех прибывающих пассажиров с высокой температурой — для этого используется специальная камера с тепловизором. У всех остальных, прошедших обследование, пока обнаруживали лишь обычную простуду.

11 января сообщалось, что в городе Ухань зафиксирован первый случай смерти от неизвестного ранее вируса — пожилой мужчина скончался из-за развившейся от инфекции пневмонии. По официальным данным, в провинции Хубэй зафиксировано 59 случаев заражения этим вирусом. Ранее его опознали как неизвестный прежде вид коронавируса.

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