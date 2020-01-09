Врачи опознали вызвавший эпидемию в Китае неизвестный вирус

Врачи опознали новый вид коронавируса, ставший причиной вспышки вирусной пневмонии в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Врачи не обнаружили явных признаков передачи вируса от человека к человеку. Вероятно, заболевшие могли заразиться через контакт с животными, а также из-за употребления сырых морепродуктов.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно распространяется пневмония неизвестного происхождения. В декабре было зафиксировано 27 случаев инфицирования, по состоянию на 5 января за медицинской помощью обратились 59 зараженных. Информации о смертельных исходах нет.

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напоминает агентство. В частности, во время эпидемии 2002-2003 годов умерли 350 человек при 5 тысячах заболевших. В целом в мире тогда заболели почти 8,5 тысячи человек, более 900 скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!