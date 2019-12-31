В Китае сообщили об эпидемии неизвестной пневмонии

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно распространяется пневмония неизвестного происхождения. Об этом сообщили в местном комитете по здравоохранению, передает РИА Новости.

В ведомстве указали, что подобные случаи воспаления легких выявляются непрерывно. Для прояснения ситуации с эпидемией медучреждения города просят вести отдельную статистику и немедленно докладывать об атипичных больных.

Сообщается, что только в декабре в Ухане зафиксировали 27 случаев вирусной пневмонии, семь из заболевших — в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи выясняют, к какому виду относится заболевание. В связи с произошедшим в город прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напоминает агентство. В частности, во время эпидемии 2002-2003 годов умерли 350 человек при 5 тысячах заболевших. В целом в мире тогда заболели почти 8,5 тысячи человек, более 900 скончались.

В сентябре сообщалось, что Китаю грозит эпидемия гепатита С — инфекционного заболевания, которое приводит к циррозу и раку печени, а также смерти. Отмечалось, что оно серьезно поразило сельские районы страны и в основном распространяется через нестерильные шприцы.

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