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Жертвами смертельного вируса стали сотни детей

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Более 500 детей скончались от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), за время последней вспышки заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные организации Save the Children.

По ее информации, за полгода эпидемии — с 1 августа 2018-го по февраль 2019 года — от вируса скончались немногим менее 100 детей. Однако за следующие полгода эта цифра выросла в четыре раза, и к настоящему времени жертвами стали уже более 500 несовершеннолетних. «Распространение вируса ускорилось, а не замедлилось, и прямо на наших глазах разворачивается плохой сценарий», — заявила директор отделения организации в ДРК.

В настоящее время власти страны пытаются сдерживать распространение заболевания, к борьбе также подключилась Руанда: страны ограничивают пересечение границы без серьезных на то причин. В странах также советуют отказаться от пожимания рук. При этом многие жители просто-напросто не верят в реальность вируса и предпочитают не обращаться за помощью при недомогании, заражая окружающих, отмечает The Independent.

Ранее в июле вспышку БВВЭ признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Эта классификация была присвоена после того, как в течение недели болезнь распространилась в Гоме (ДРК) — городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой.

БВВЭ — редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная эпидемия болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали более 11 тысяч человек.

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