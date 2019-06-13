Смертельный вирус проник в еще одну страну Африки

За последнюю неделю два человека умерли от лихорадки Эбола в Уганде. Врачи страны следят за впервые проникшей из Конго инфекцией, опасаясь распространения смертоносного вируса, сообщает The Daily Mail.

13 июня в больнице на западе страны скончалась 50-летняя женщина. За два дня до этого от болезни, вызванной вирусом Эболы, в той же больнице умер ее пятилетний внук. Его трехлетний брат находится в карантинном отделении, там же наблюдают за восемью их родственниками.

В городе, где они проживают, запретили массовые собрания людей. Сообщается, что зараженная семья ездила на похороны умершего от Эболы родственника в соседней республике Конго. На границе их остановили, так как заметили симптомы лихорадки — в частности, умершего 11 июня мальчика тошнило кровью. Задержать их сначала не удалось — шесть человек сбежали от пограничников и вернулись в Уганду через неохраняемый участок границы.

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Власти Уганды следят примерно за 50 людьми, с которыми контактировали члены семьи. Кроме того, они собираются усилить контроль на границе с Конго.

В соседнем государстве с прошлого года бушует сильнейшая вспышка вируса Эболы: на момент публикации там зафиксировано более 2 тысяч случаев заболевания и 1,4 тысячи летальных исходов.

Лихорадка Эбола — редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная эпидемия болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек.

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