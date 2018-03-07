Эпидемия лихорадки начала уничтожать африканцев

Вспышка лихорадки Ласса в Нигерии, начавшаяся в январе, оказалась беспрецедентной. Как пишет BBC News, болезнь распространяется быстрее и дальше, чем когда-либо прежде, она затронула не менее 18 штатов страны. Вспышка также необычна большим числом заразившихся, в то же время причины этого пока неизвестны.

По последним данным нигерийского Центра по контролю заболеваний, за девять недель эпидемии умерли 110 человек. Из них у 78 вирус был подтвержден, у восьми предполагался, а у 24 анализ был отрицателен. Подтверждено еще 353 случая заражения, лихорадку подхватили и 16 медицинских работников. Врачи проверяют еще более 3 тысяч человек.

BBC News пишет, что обычно смертность при лихорадке Ласса составляет около 1 процента. Однако в этот раз ее уровень среди подтвержденных и вероятных случаев достиг 23,8 процента. Издание указывает, что реальное число жертв может быть больше, так как зачастую болезнь протекает практически бессимптомно.

Материалы по теме Вскрытые язвы Почему в Казахстане проснулись забытые смертельные инфекции

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок. От нее в настоящее время нет вакцины. Заразиться чаще всего можно через еду, питье или предметы, испачканные фекалиями, кровью или слюной крыс. Вирус также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или через контакт с телесными жидкостями. Инкубационный период для лихорадки составляет до трех недель.

У большинства заболевших проявляются лишь незначительные симптомы, такие как температура, головная боль и общая слабость. Их может и не быть совсем. На ранних стадиях лихорадку Ласса трудно отличить от, например, малярии или лихорадки Денге. В тяжелых случая она может вызывать массивные кровотечения и напоминать болезнь, вызванную вирусом Эбола. Единственный способ подтвердить диагноз — анализ крови или тканей тела.

Болезнь была впервые выявлена ​​в нигерийском городе Ласса в 1969 году. С тех пор ее фиксировали и в других западноафриканских странах, включая Гану, Мали и Сьерра-Леоне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!