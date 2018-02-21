Президент Филиппин рассказал о ненужности презервативов в разгар эпидемии ВИЧ

Президент Филиппин Родриго Дутерте посоветовал своим гражданам не пользоваться презервативами, в стране при этом растет заболеваемость ВИЧ. Об этом сообщает The Independent.

Дутерте считает, что секс с использованием барьерной контрацепции «не приносит удовлетворения». Он провел параллель с поеданием конфеток: «Вот, попробуйте ее съесть, не снимая обертки. Вот так и с презервативами».

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2009 году ВИЧ в стране были заражены около 10 тысяч человек. К 2016-му их количество возросло в шесть раз — до почти 60 тысяч. В масштабах страны с населением 100 миллионов человек эти цифры невысоки. Однако то, с какой скоростью увеличивается количество инфицированных, указывает на эпидемию, пишет The Independent.

Слова Дутерте вызвали возмущение активистов борьбы со СПИДом. «Президент, похоже, чересчур беспокоится об удовольствии, — сказала Риза Хонтиверос (Risa Hontiveros), член парламента Филиппин. — Нет ничего приятного или смешного в том, что растут заболеваемость ВИЧ и подростковая беременность».

Использование барьерной контрацепции исторически не одобрялось католической церковью, к которой причислены более 80 процентов филиппинцев. Однако, по информации издания, в 2012 году Министерство здравоохранения Филиппин провело реформу некоторых законов и начало призывать к планированию семьи и защищенному сексу для того, чтобы снизить высокие показатели подростковой беременности в стране.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) поражает клетки иммунной системы и может приводить к заболеванию СПИДом и смерти. Вирус передается, в том числе, при незащищенном половом акте. Вакцины от него не существует, однако от заражения могут защитить барьерные контрацептивы.

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