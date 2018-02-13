Приказ простреливать вагины филиппинкам неуклюже объяснили

Пресс-секретарь президента Филиппин пояснил слова лидера Родриго Дутерте о том, что протестующим женщинам нужно простреливать вагины. Об этом сообщает во вторник, 13 февраля, Reuters.

«Я повторяю снова и снова, что слова Дутерте не стоит воспринимать буквально, однако нужно относиться к ним серьезно», — заявил Харри Роке (Harry Roque).

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За день до этого президент страны дал солдатам добро на то, чтобы стрелять по половым органам женщин, которые выходят на акции протеста.

«Скажите солдатам: новый приказ (...). Мы не будем вас убивать. Мы будем простреливать вам вагины. (...) Без них вы станете бесполезными», — заявил президент на встрече с представителями Новой народной армии — вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин.

Заявление лидера вызвало возмущение филиппинских феминисток. В частности, борющаяся за права женщин партия «Габриэла» на своей странице в Facebook написала, что президент призывает «фашистов из Новой народной армии к кровавым нарушениям прав человека».

Известный скандальными высказываниями Дутерте ранее призывал полицейских убивать тех, кто оказывает им сопротивление при аресте.

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