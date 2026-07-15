В России литовского журналиста приговорили к 20 годам колонии

В РФ литовского журналиста Бутримаса осудили за помощь украинским наемникам

В РФ литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса (внесен в перечень террористов и экстремистов) осудили за помощь украинским наемникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 359 («Наемничество»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») УК РФ.

Как установил суд, Бутримас, являясь журналистом «ЛРТ», в апреле и октябре 2024 года разместил на своей странице в запрещенной в России социальной сети публикации о сборе средств на приобретение автомобильной техники наемникам из Интернационального легиона. В его состав также входят литовские граждане Альбертас Глазаускас и Раймондас Урвикис, которые участвовали в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской Народных Республик. Соучастник Бутримаса Валдас Барткевичюс (внесен в перечень террористов и экстремистов) купил и передал указанным лицам две машины.

Также Бутримас размещал публикации о сборе денег на покупку автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в террористической деятельности на территории Курской области. После чего вместе с Барткевичюсом доставил им три автомобиля.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма гонорара грузинского наемника ВСУ.