Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 15 июля 2026Силовые структуры

В России литовского журналиста приговорили к 20 годам колонии

В РФ литовского журналиста Бутримаса осудили за помощь украинским наемникам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В РФ литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса (внесен в перечень террористов и экстремистов) осудили за помощь украинским наемникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статьям 359 («Наемничество»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») УК РФ.

Как установил суд, Бутримас, являясь журналистом «ЛРТ», в апреле и октябре 2024 года разместил на своей странице в запрещенной в России социальной сети публикации о сборе средств на приобретение автомобильной техники наемникам из Интернационального легиона. В его состав также входят литовские граждане Альбертас Глазаускас и Раймондас Урвикис, которые участвовали в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской Народных Республик. Соучастник Бутримаса Валдас Барткевичюс (внесен в перечень террористов и экстремистов) купил и передал указанным лицам две машины.

Также Бутримас размещал публикации о сборе денег на покупку автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в террористической деятельности на территории Курской области. После чего вместе с Барткевичюсом доставил им три автомобиля.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма гонорара грузинского наемника ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Я буду защищать Сербию». Дружественный России лидер приехал к Зеленскому. Как отреагировали в Кремле?
    Названы увеличивающие риск болезни Альцгеймера факторы
    Отели Таиланда в борьбе за российских туристов снизили цены до 68 процентов
    Земля в российском регионе стала уходить из-под ног
    Власти Германии прокомментировали сообщения о переговорах с Россией
    Британские чайки стали напиваться в жару
    В России заявили о начале битвы за главную крепость ВСУ в Донбассе
    Мощные наводнения станут нормой для России
    Валерия раскрыла секрет идеальной фигуры в 58 лет
    Россия нарастила до максимума закупки смартфонов из одной страны
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok