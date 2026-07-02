В ДНР осудят воевавшего против России грузинского наемника ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) осудят грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, 47-летний гражданин Грузии Кахабера Амиранашвили весной 2022 года прибыл на территорию Украины для вступления в ряды грузинского национального легиона. Там его обеспечили оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. После этого он прошел военную подготовку на тренировочных базах, а затем принимал участие в боевых действиях против российских войск.

Позже Амиранашвили перешел на службу в военизированное подразделение «Шерекилеби», где до июля 2022 года участвовал в вооруженном конфликте, в результате чего страдало мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура. За свои действия он получил вознаграждение в размере около 300 тысяч рублей.

Наемник объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России американца приговорили к 13 годам колонии.