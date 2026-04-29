11:20, 29 апреля 2026Силовые структуры

В России американца приговорили к 13 годам колонии

В ДНР суд заочно приговорил американца Бриголу к 13 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 32-летнего гражданина США Майкла Кита Гарсии Бриголы к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчину признали виновным по статье 359 («Наемничество») УК РФ. Следствие и суд установили, что в марте 2022 года Бригола вступил в состав Интернационального легиона и на тренировочной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошел военную подготовку. Там ему выдали оружие и снаряжение. До зимы 2023 года американец воевал против российской армии. За это он получил более 675 тысяч рублей.

Бригола объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 11 годам жителя Хакасии за публикации и комментарии, в которых он призывал перечислять деньги ВСУ.

    Последние новости

    Зеленский высказался об увеличении дальности ударов Украины по России

    Летательный аппарат НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

    Участница хищения миллиарда из бюджета России с украшениями Cartier попала на видео

    В Туапсе началась эвакуация людей из домов рядом с НПЗ

    Желание премьер-министра Португалии пригласить Путина на G20 испугало ЕС

    Трутнев потребовал объяснить цены на яблоки на Чукотке

    Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

    Турецкого боксера дисквалифицируют из-за драки после боя с россиянином

    Волочкова рассказала о нерушимой связи с Басковым

    Апрель 2026 года оказался претендентом на метеорекорд

    Все новости
