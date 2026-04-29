В России американца приговорили к 13 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 32-летнего гражданина США Майкла Кита Гарсии Бриголы к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчину признали виновным по статье 359 («Наемничество») УК РФ. Следствие и суд установили, что в марте 2022 года Бригола вступил в состав Интернационального легиона и на тренировочной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошел военную подготовку. Там ему выдали оружие и снаряжение. До зимы 2023 года американец воевал против российской армии. За это он получил более 675 тысяч рублей.

Бригола объявлен в международный розыск и заочно арестован.

