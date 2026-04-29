Призывы в соцсетях закончились для россиянина 11 годами колонии

Суд приговорил к 11 годам жителя Хакасии за публикации и комментарии

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Хакасии за призывы в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, осужденный негативно относился к российской государственной власти и был противником проведения специальной военной операции. В июне 2023 года в своем аккаунте в социальной сети он размещал публикации и комментарии, призывающие перечислять деньги Украине и ВСУ. В переписке с одним из пользователей мужчина пытался склонить его к финансовой помощи Украине, но тот отказался.

Кроме того, в октябре 2022 и январе 2023 года подсудимый разместил в той же соцсети публикации, оправдывающие террористическую атаку ВСУ на Крымский мост и удар по российским военнослужащим в Макеевке.

Ранее в Самарской области суд приговорил местного жителя к десяти годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей.