Учительница физкультуры станцевала с учеником на балу и стала домогаться его в школе

В США учительница физкультуры попросила у ученика поцелуй на день рождения

В США учительницу физкультуры из средней школы Понагансет обвинили в том, что она домогалась 17-летнего ученика. Об этом сообщает WPRI.

Преподавательницу Алишу Крайнс разоблачили в октябре 2025 года. Перед этим она уволилась из школы и написала подругам, что ее отношения с учеником вышли из-под контроля. Ее начальство и муж увидели переписку. Мужчина потребовал развода, а в отношении женщины началось расследование.

Выяснилось, что Крайнс флиртовала со школьником еще в 2023 году. В январе 2024 году она в шутку станцевала с ним на зимнем школьном балу. Тогда же мальчик подарил ей букет, а на День святого Валентина пытался передать ей печенье. В апреле 2024 года у пары произошел первый физический контакт: Крайнс попросила у школьника поцелуй в честь своего дня рождения.

После этого женщина стала домогаться ученика. По словам пострадавшего, у них не было секса на территории школы, но учительница пыталась его инициировать. Она регулярно присылала мальчику сообщения откровенного характера и фотографии в нижнем белье. После того как школьнику исполнилось 18 лет, Крайнс отправила ему видео, в котором была полностью обнажена.

В феврале 2026 году женщине предъявили обвинения в сексуальных преступлениях. Она не признала вину и вышла на свободу под залог.

Ранее сообщалось, что в Южной Калифорнии, США, 41-летнюю Саманту Уотсон задержали за совращение школьника. Учительницу обвинили в оральном сексе с несовершеннолетним и проникновении пальцами.

