Названа причина создания на Украине «больного культа личности» вокруг Федорова

Политолог Глазунов: На Украине идет борьба между группировкой Федорова и Зеленским

На Украине сейчас идет обыкновенная борьба за власть, и группировка бывшего проамериканского министра обороны Михаила Федорова пытается завладеть влиянием, рассказал политолог Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее жена бывшего чиновника Анастасия рассказала, что вокруг ее мужа формируется «больной культ личности» на фоне его конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Федорова раскритиковала флешмоб в социальных сетях с прикреплением украинскими пользовательницами своих лиц на ее место на публичных совместных фото.

Политолог рассказал, что Федоров достаточно известен в США, и его, скорее всего, рассматривали на место нынешнего президента Владимира Зеленского. Он также указал, что на сегодня Америка контролирует общественное мнение на Украине, создавая некоммерческие организации (НКО), которые работают под видом волонтерства, благотворительности, различных социальных проектов.

«НКО делали цветную революцию. Они просто объединяют людей для того, чтобы по приказу свыше они вышли для того или иного митинга в поддержку Федорова. Если надо будет, они выйдут и в поддержку Зеленского. Там одни и те же лица: те, кто выходил и 3, и 4, и 5, и 10 лет назад, они за это получают деньги», — объяснил эксперт.

Глазунов также добавил, что США недовольны тем, что Зеленский действует неподконтрольно, убрав Федорова, у которого большие связи в Пентагоне. Таким образом украинскому президенту показали, что они могут организовать очередной Майдан, заключил политолог.

Ранее у здания офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского в Киеве начался третий день митингов в поддержку покинувшего должность Федорова против главнокомандующего ВСУ. Митингующие вышли с картонными плакатами на площадь Ивана Франко, расположенную в 200 метрах от здания ОП.