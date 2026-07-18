Протестующие вышли к зданию офиса Зеленского

У здания ОП Украины начался третий день митингов в поддержку Федорова против Сырского

У здания офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского в Киеве начался третий день митингов в поддержку покинувшего должность министра обороны страны Михаила Федорова против главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Кадры акции публикует «Страна.ua» в Telegram.

Митингующие вышли с картонными плакатами на площадь Ивана Франко, расположенную в 200 метрах от здания ОП. Они озвучили требования к Зеленскому вернуть на должность Федорова и отправить в отставку Сырского, а также обозначили намерения продолжать акции протеста.

Также ряд протестующих выкрикнул лозунг «"Слуга народа", выйди к народу!» (имеется в виду сериал «Слуга народа» с Зеленским главной роли — прим. «Ленты.ру»).

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько оценил в разговоре с «Лентой.ру» возможность увольнения Зеленским главнокомандующего ВСУ. Он добавил, что субъектность политика в этом вопросе является условной.