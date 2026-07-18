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11:33, 18 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Готовность Зеленского уволить Сырского оценили

Социолог Копатько: Зеленский будет работать с тем командованием, которое ему навяжет Запад
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет работать с тем командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое ему навяжет Запад. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил социолог и политолог Евгений Копатько, оценивая возможность увольнения Зеленским главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Какую команду ему [Зеленскому] дадут, так и будет», — высказался эксперт.

По мнению Копатько, в случае заинтересованности Запада в замене Сырского на посту главкома ВСУ вопрос его увольнения был бы уже решен. Политолог добавил, что субъектность Зеленского в этом вопросе является условной, а при попытке активного противодействия политик мог бы потерять должность в результате переворота и повторить судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны Украины и Генштаба ВСУ. Политик признал, что проблемы во взаимодействии между Минобороны и Генштабом ВСУ существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между Сырским и министром обороны страны Михаилом Федоровым.

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