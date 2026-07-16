Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ

Зеленский прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ

Уволенный с должности министр обороны Украины Михаил Федоров останется на руководящих постах по итогам конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в Telegram.

«Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя», — признался политик, впервые публично комментируя конфликт Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

При этом Зеленский не указал, какую именно должность займет Федоров и останется ли тот на посту главы Минобороны. По его словам, решение будет принято по итогам дополнительных консультаций.

Политик также признал, что проблемы во взаимодействии между Минобороны и Генштабом ВСУ существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между Федоровым и Сырским. Он отметил значительные разногласия по вопросам мобилизации и проблем на фронте.

Ранее «Украинская правда» сообщила со ссылкой на источники, которые присутствовали на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, о намерении политика уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского вслед за Михаилом Федоровым. Как утверждается, Зеленский выражал недовольство конфликтом чиновников.