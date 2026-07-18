Жена Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа

Жена экс-министра обороны Украины Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа

Вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова формируется «больной культ личности» на фоне его конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. С таким заявлением выступила жена бывшего чиновника Анастасия на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне страшно от психоза. Страшно жить в стране, где люди (...) начинают создавать больной культ личности», — высказалась она.

Федорова раскритиковала флешмоб в социальных сетях с прикреплением украинскими пользовательницами своих лиц на ее место на публичных совместных фото, нецензурно охарактеризовав их поведение и сравнив его с моральной распущенностью. Она добавила, что часть украинцев не может «просто остановиться на этапе благодарности», и отметила, что на ряде кадров остается общая дочь семейства.

«Хотя нет, [создают] не культ. Икону. Настоящую, ***, икону», — добавила супруга экс-министра.

Ранее у здания офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского в Киеве начался третий день митингов в поддержку покинувшего должность Федорова против главнокомандующего ВСУ. Митингующие вышли с картонными плакатами на площадь Ивана Франко, расположенную в 200 метрах от здания ОП.