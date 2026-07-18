Экс-футболист сборной России оценил шансы Месси на «Золотой мяч»

Экс-футболист сборной России Самедов оценил шансы Месси стать лучшим футболистом мира-2026

Экс-футболист сборной России Александр Самедов оценил шансы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на «Золотой мяч». Его слова приводит «Советский спорт».

По мнению Самедова, шансы Месси стать лучшим футболистом мира-2026 напрямую зависят от того, выиграет ли он чемпионат мира. «Если он выиграет ЧМ-26, то это будет заслуженный „Золотой мяч"», — заявил Самедов.

Также бывший игрок российской команды отметил высокий уровень игры аргентинца на текущем турнире. «То, как готов он и его команда, только можно получать удовольствие от футбола и наслаждаться», — добавил Самедов.

Ранее букмекеры назвали фаворита в финале ЧМ-2026 Аргентина — Испания. По их мнению, таковым является испанская команда. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается с котировкой 3,05, а поставить на успех команды Аргентины можно с коэффициентом 3,65.