Вертолет рухнул на Кубани

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае вечером 18 июля

Вертолет Ми-2, выполнявший задачи сельскохозяйственного назначения, разбился в Краснодарском крае вечером 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

«При проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения», — рассказали в ведомстве.

Как сообщается, инцидент произошел в двух километрах к западу от станицы Калининской. В результате крушения погиб пилот вертолета. Дополнительных подробностей на момент публикации не сообщается.

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