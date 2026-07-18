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20:16, 18 июля 2026Россия

Вертолет рухнул на Кубани

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае вечером 18 июля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вертолет Ми-2. Архивное фото

Вертолет Ми-2. Архивное фото. Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Вертолет Ми-2, выполнявший задачи сельскохозяйственного назначения, разбился в Краснодарском крае вечером 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

«При проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения», — рассказали в ведомстве.

Как сообщается, инцидент произошел в двух километрах к западу от станицы Калининской. В результате крушения погиб пилот вертолета. Дополнительных подробностей на момент публикации не сообщается.

Ранее Краснодарский край накрыла непогода с крупным градом. На кадрах автор ролика держит в руке градины, по размеру сравнимые с крупной сливой.

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