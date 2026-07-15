Российский регион накрыл град размером со сливу

Краснодарский край накрыл град размером со сливу

Краснодарский край накрыла непогода с крупным градом. О ненастье в российском регионе стало известно Telegram-каналу «Москва 24».

Канал опубликовал видео, которым поделилась одна из подписчиц, приехавшая к родственнице в местную станицу. На кадрах автор ролика держит в руке градины, по размеру сравнимые с крупной сливой.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 15 июля, в Москве ожидается гроза и усиление ветра. Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в столице до конца суток. Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность, находясь на улице.