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21:08, 15 июля 2026Экономика

Российский регион накрыл град размером со сливу

Краснодарский край накрыл град размером со сливу
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Краснодарский край накрыла непогода с крупным градом. О ненастье в российском регионе стало известно Telegram-каналу «Москва 24».

Канал опубликовал видео, которым поделилась одна из подписчиц, приехавшая к родственнице в местную станицу. На кадрах автор ролика держит в руке градины, по размеру сравнимые с крупной сливой.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 15 июля, в Москве ожидается гроза и усиление ветра. Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в столице до конца суток. Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность, находясь на улице.

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