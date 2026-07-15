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20:26, 15 июля 2026Экономика

На Москву обрушится непогода

КГХ: В Москве ожидается гроза и усиление ветра
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Вечером в среду, 15 июля, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. В столице начнется гроза, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комплекс городского хозяйства (КГХ).

По данным комплекса, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются с 20:00 и до конца суток. В ведомстве призвали жителей города быть внимательными на улице в период непогоды, не прятаться от осадков под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее сообщалось, что ночь на пятницу, 17 июля, станет для Москвы самой холодной за последнее время. Температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

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