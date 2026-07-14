Москвичам предсказали самую холодную ночь

Синоптик Позднякова: В ночь на 17 июля температура в Москве опустится до плюс 12 градусов

После ливней Москву ждет самая холодная за последнее время ночь. Об этом в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на пятницу, 17 июля, температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 12 градусов Цельсия. При этом днем заметного похолодания ждать не стоит: температура останется в пределах климатической нормы и составит плюс 20-25 градусов.

«Будет прохладно, но именно днем ждать существенного похолодания не стоит. И дождей пока не ожидается. Таких обильных, как на выходных, точно пока не будет», — сказала Позднякова.

Ранее стало известно, что на пути к улучшению погоды в Центральной России встанет фронт с севера. По словам синоптиков Гидрометцентра России, он принесет дожди с грозами в среду и четверг, 15 и 16 июля. Однако уже в пятницу, 17 июля, придет солнечная погода.