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16:53, 14 июля 2026Экономика

Москвичам рассказали о препятствии на пути к теплу

Гидрометцентр: Москву и ЦФО ждет прохождение фронта с севера
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Погода в Центральном федеральном округе (ЦФО), в том числе в Московском регионе, постепенно улучшается, однако путь к теплу преградит фронт с севера. Он принесет дожди и грозы, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

В среду, 15 июля, в Центральном федеральном округе (ЦФО) в тылу циклона с центром над Поволжьем сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер с порывами 15-18 метров в секунду, днем на северо-востоке град. Ночью и утром в южной половине округа ожидается туман. Температура воздуха составит ночью плюс 11-18 градусов, днем плюс 22-29 градусов.

В четверг, 16 июля, через территорию ЦФО с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в северной половине округа усилится ветер до 18 метров в секунду, температура немного понизится. Ночью будет плюс 10-17 градусов, днем плюс 19-26 градусов. На севере и северо-востоке ожидается плюс 13-20 градусов, на юге до плюс 29 градусов. В пятницу, 17 июля, осадков не будет. На погоду в округе повлияет антициклон, температура составит ночью плюс 6-13 градусов, днем плюс 18-25 градусов.

Ранее о сильных дождях предупредили жителей Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области.

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