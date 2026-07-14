Жителей российского региона предупредили об опасности

Гидрометцентр: Приморье и Хабаровский край ждут сильные дожди с порывистым ветром

Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область ждут сильные дожди, сообщает Гидрометцентр России в Telegram-канале.

Под влиянием циклона, который активно вовлекает на континент влажный океанический воздух, и его фронтальной системы находятся запад и частично центр Якутии, а также север и восток Иркутской области, север Бурятии, Забайкальского края, Амурской и Еврейскую области, Приморский и Хабаровский края.

В систему этого циклона в ближайшие дни вольются остатки тропического шторма Бави, который вызовет обострение фронтального раздела, протянувшегося через Приморский и Хабаровский края. Сильные, местами очень сильные дожди пройдут в Приморье в среду, 15 июля, а затем и в Хабаровском крае и Сахалинской области. Местами на побережьях и островах прогнозируется ветер скоростью 15-20 метров в секунду. Теплая и очень влажная погода, в целом, характерна для этих регионов в это время года, но переносится непросто, отметили синоптики.

Местных жителей предупредили о неблагоприятных и местами опасных гидрометеорологических явлениях. Кроме того, осадки приведут к повышению уровня воды на реках.

Ранее жителям столицы предсказали обильный дождями июль. Ожидается, что за месяц в столице выпадет около 85-90 миллиметров осадков.