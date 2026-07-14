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11:28, 14 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали аномально дождливый июль

Синоптик Голубев: Осадков в июле в Москве будет больше нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За июль в столице выпадет около 85-90 миллиметров осадков — это немного выше климатической нормы для второго летнего месяца. Соответствующий прогноз дал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с агентством РИА Новости.

«Предварительно, по итогам июля ожидается суммарное количество осадков в Москве чуть выше климатической нормы — порядка 85-90 миллиметров. При этом средняя температура месяца ожидается около нормы», — поделился информацией синоптик. Он уточнил, что большая часть осадков может обрушиться на город в отдельные короткие периоды — так, за два дня местами может выпасть 60-70 процентов месячной нормы.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили жителей столицы о кратковременных дождях и грозах в отдельных районах во вторник, 14 июля.

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