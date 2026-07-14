В Москву придет гроза

Гидрометцентр: В Москве ожидается гроза и жаркая погода

Во вторник, 14 июля, в Москве ожидается гроза и жаркая погода. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте организации.

В столице установится облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами — гроза. Температура воздуха составит плюс 24-плюс 26 градусов. Атмосферное давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба, а порывы ветра достигнут 6-11 метров в секунду с усилением во время грозы до 15 метров в секунду.

Ранее стало известно, что сильные осадки сойдут на нет в Москве на текущей неделе. Согласно прогнозам, к концу недели в столицу придет солнечная погода, однако вместе с этим температура понизится.