Осадки в Москве сойдут на нет

Синоптик Позднякова: Осадки в Москве сойдут на нет

Сильные осадки в Москве на предстоящей неделе покинут город. Об этом жителям столицы сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT.

«Интенсивные осадки сходят на нет. В ближайшие двое суток может пройти небольшой дождь. Температура повышаться не будет. Днем будет плюс 22-24 градуса Цельсия, не более», — поделилась информацией синоптик, уточнив, что ночью в первой половине недели температура будет составлять плюс 16-18 градусов.

Она отметила, что солнечной погоды в конце недели солнца будет больше, однако с северными потоками придет прохладный воздух. Столбики термометров в ночные часы будут показывать около плюс 15 градусов, а в дневные — плюс 20-22 градуса.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили, что в понедельник, 13 июля в Москве прогнозируются кратковременные дожди, причем в некоторых районах возможна гроза.