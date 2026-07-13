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12:34, 13 июля 2026Экономика

Осадки в Москве сойдут на нет

Синоптик Позднякова: Осадки в Москве сойдут на нет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Сильные осадки в Москве на предстоящей неделе покинут город. Об этом жителям столицы сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT.

«Интенсивные осадки сходят на нет. В ближайшие двое суток может пройти небольшой дождь. Температура повышаться не будет. Днем будет плюс 22-24 градуса Цельсия, не более», — поделилась информацией синоптик, уточнив, что ночью в первой половине недели температура будет составлять плюс 16-18 градусов.

Она отметила, что солнечной погоды в конце недели солнца будет больше, однако с северными потоками придет прохладный воздух. Столбики термометров в ночные часы будут показывать около плюс 15 градусов, а в дневные — плюс 20-22 градуса.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили, что в понедельник, 13 июля в Москве прогнозируются кратковременные дожди, причем в некоторых районах возможна гроза.

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