Макгрегор: Украинцы могут прекратить существование как нация

Украинцы могут прекратить существование как нация, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать», — сказал он.

Макгрегор считает, что власти Украины беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент. По его словам, если США отправит Киеву помощь, половину украинские власти украдут. «Украина разрушена, с этой нацией покончено», — подчеркнул он.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского приведет страну к гибели. Он также раскритиковал недавнее обращение украинского лидера к партнерам по поводу поставок вооружения.