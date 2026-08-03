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07:38, 3 августа 2026 (обновлено: 07:43, 3 августа 2026)Мир

В США предрекли исчезновение украинской нации

Макгрегор: Украинцы могут прекратить существование как нация
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Украинцы могут прекратить существование как нация, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Либо мы дадим им еще средства, чтобы они продержались месяц или два, либо они перестанут существовать», — сказал он.

Макгрегор считает, что власти Украины беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент. По его словам, если США отправит Киеву помощь, половину украинские власти украдут. «Украина разрушена, с этой нацией покончено», — подчеркнул он.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского приведет страну к гибели. Он также раскритиковал недавнее обращение украинского лидера к партнерам по поводу поставок вооружения.

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