Врач назвал самые вредные завтраки

Эндокринолог Атрахов: Покупные мюсли и хлопья для завтрака содержат много сахара

Эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Илья Атрахов назвал самые вредные варианты завтраков, которые традиционно популярны у россиян. Их он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть ряд продуктов, которые традиционно воспринимаются как удобные варианты для завтрака, в частности, покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Однако стоит учитывать, что они содержат много сахара и пищевых добавок при относительно низком уровне клетчатки. Это значит, что такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами», — рассказал Атрахов.

По словам врача, бутерброды с переработанным мясом также сложно отнести к полезным утренним перекусам, так как колбаса и ветчина содержат много соли, скрытых жиров и опасных канцерогенов, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По этой же причине он посоветовал не злоупотреблять такими сытными завтраками, как яичница с беконом или сосисками.

Атрахов добавил, что неполезны могут быть свежевыжатые соки и смузи, выпитые натощак. Из‑за кислотности и концентрации фруктозы они могут вызывать дискомфорт у некоторых людей. Также на самочувствие и водный баланс может негативно влиять крепкий кофе, выпитый на голодный желудок. А свежая сдоба, если есть ее на завтрак, способна провоцировать ощущение тяжести, добавил врач.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила лучшие варианты завтрака. Для первого приема пищи она посоветовала выбирать продукты из цельного зерна.